Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 15:27

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Экономические отношения Великобритании и США в будущем станут еще более тесными, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Я уверена, что наши экономические отношения будут только расширяться и углубляться", - сказала британский премьер.

Также Мэй подчеркнула, что США и Великобритания все еще стремятся к заключению двустороннего торгового соглашения после Brexit.

"Господин президент, когда мы встретились в первый раз, мы договорились, что мы должны стремиться к амбициозному торговому соглашению, когда Великобритания покинет ЕС. И, судя по нашим позитивным переговорам сегодня, мы оба остаемся приверженными этому", - сказала Мэй.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года. Ожидается, что Великобритания заключит новые торговые соглашения со странами, с которыми она сотрудничала в сфере торговли в составе ЕС.

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