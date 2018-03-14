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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:53 14.03.2018 - 15:53

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Тереза Мэй осудила лидера британской Лейбористской партии Джереми Корбина за то, что он не поддержал обвинения в адрес России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и призвал к диалогу с Москвой.

По словам Т.Мэй, лидер лейбористов "мог бы воспользоваться возможностью осудить Россию за ее роль, как это сделало британское правительство".

"Мы пришли к согласию с нашими союзниками, и мы пришли к согласию с членами Палаты. Мне жаль только, что это согласие не распространилось на (Дж.Корбина - ИФ)", - сказала премьер-министр, выступая в Палате общин в среду.

Ранее Дж.Корбин призвал правительство Великобритании вести "твердый диалог" с Москвой в расследовании отравления С.Скрипаля.

Выступая перед членами британского парламента, лидер лейбористов также спросил Т.Мэй, как британское правительство ответило на просьбы Москвы предоставить образцы вещества, использованного при отравлении бывшего сотрудника ГРУ.

"Наш ответ должен быть продуманным и пропорциональным. Он так же должен основываться на четких доказательствах", - подчеркнул Дж.Корбин.

Он также призвал британское правительство сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в расследовании отравления С.Скрипаля в последующем расследовании.

ла ар вш

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