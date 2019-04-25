Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 10:10

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе может вынести на голосование британского парламента законопроект о Brexit, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, речь идет о так называемом законопроекте Withdrawal Agreement Bill, в котором перечисляются законодательные основы Brexit.

"Т.Мэй готовится к следующей схватке за Brexit, планируя вынести на голосование парламента страны ключевой законопроект о выходе Великобритании из ЕС уже на следующей неделе", - отмечает телеканал.

ЕС и Великобритания ранее достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября.

1тэ ар ав

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