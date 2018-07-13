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Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу выразила благодарность американскому президенту Дональду Трампу за поддержку после отравления нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

"Я поблагодарила президента США за его поддержку в реакции на чудовищное использование нервно-паралитического вещества в Солсбери, после которого он выслал 60 российских разведчиков", - сказала она на пресс-конференции в Лондоне.

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Интерфакс