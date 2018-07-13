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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:07 13.07.2018 - 15:07

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу выразила благодарность американскому президенту Дональду Трампу за поддержку после отравления нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

"Я поблагодарила президента США за его поддержку в реакции на чудовищное использование нервно-паралитического вещества в Солсбери, после которого он выслал 60 российских разведчиков", - сказала она на пресс-конференции в Лондоне.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

В связи с "делом Скрипаля" ряд стран, в том числе США, принял решение о высылке российских дипломатов.

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