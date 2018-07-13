Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:34 13.07.2018 - 15:34

*** Он не смог вспомнить, сколько именно дипломатов было выслано из США

(расширенная версия)

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу выразила благодарность американскому президенту Дональду Трампу за поддержку после отравления нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

"Я поблагодарила президента США за его поддержку в реакции на чудовищное использование нервно-паралитического вещества в Солсбери, после которого он выслал 60 российских разведчиков", - сказала она на пресс-конференции в Лондоне.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер также коснулся этой темы, заявив, что США выслали намного больше российских дипломатов, чем другие страны.

"Когда премьер-министр позвонила, когда у них произошла эта ужасная вещь (отравление в Солсбери - ИФ), и случилось это очень близко отсюда, она спросила, буду ли я что-то делать, и я назвал число (высылаемых дипломатов - ИФ), и оно было больше, чем у кого-либо", - отметил он.

Однако затем он не смог самостоятельно назвать число высланных дипломатов, в результате чего обратился к Т.Мэй с вопросом: "Мы выслали, сколько мы выслали?". После того, как британский премьер подсказала ему, он повторил: "Да, шестьдесят".

Д.Трамп также подчеркнул, что его администрация придерживается очень жесткого подхода в отношении России.

"Мы были намного жестче в отношении России, чем кто-либо. Я не буду говорить о том, чтобы было сотни лет назад, но мы придерживаемся крайне жесткого подхода", - добавил он.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

В связи с "делом Скрипаля" ряд стран, в том числе США, принял решение о высылке российских дипломатов.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line