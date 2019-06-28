Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что Лондон продолжит защищать либеральную демократию в мире, сообщили на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр сказала, что Великобритания будет продолжать решительно защищать либеральную демократию", - приводит агентство Bloomberg выдержки из заявления представителя Мэй.
По его словам, премьер также заверила, что Лондон будет "защищать права человека и равенство всех групп, в том числе представителей ЛГБТ-сообществ".
Ранее в пятницу Мэй и Путин провели переговоры "на полях" саммита G20 в Осаке.
Путин в опубликованном в четверг интервью газете The Financial Times заявил, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя.
В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать.
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