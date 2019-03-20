Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 13:20

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

"Я этим утром написала председателю Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ) до 30 июня", - заявила Т.Мэй.

Кроме того, британские власти распространили текст письма, которое Т.Мэй отправила в Брюссель.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите позже на этой неделе.

ПОСЛЕДУЕТ

1во 1мм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!