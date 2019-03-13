Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует в четверг предложить членам парламента поддержать на голосовании идею переноса срока выхода из ЕС на 30 июня 2019 года, сообщается в подготовленном правительством предложении.

В этом документе в то же время говорится о том, что подобный вариант будет возможен лишь при условии, что до 20 марта парламент одобрит соглашение c ЕС о Brexit. Если же этого сделано не будет, то Лондону придется просить у Евросоюза о более существенном продлении сроков Brexit. При таком варианте Великобритании, оставаясь пока что в ЕС, нужно будет принять участие в ближайших выборах в Европарламент. Сама Т.Мэй ранее в среду заявила, что выступает против такой длительной отсрочки Brexit.

Британские СМИ отмечают, что, возможно, предложение правительства будет видоизменено до того, как депутаты проголосуют по нему, так как члены парламента могут предложить поправки к этому тексту.

Ранее в среду британский парламент высказался против выхода из ЕС без какой бы то ни было сделки. Это автоматически сделало актуальным вопрос о переносе Brexit. В настоящее время выход из ЕС намечен на 29 марта 2019 года, причем вне зависимости от того, есть ли сделка между Брюсселем или Лондоном по условиям Brexit или нет. Эта дата определена в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Сроки можно изменить, но для этого Великобритании нужно будет заручиться поддержкой остальных 27 стран ЕС.

1во бп

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