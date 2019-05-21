Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 17:52

*** Оно предусматривает возможность голосования в парламенте по вопросу о повторном референдуме

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила обновленный вариант законопроекта о Brexit, который она предложит на голосование парламента в начале июня.

По словам Мэй, у членов британского парламента остается последний шанс для реализации Brexit.

"Я думаю, что нам нужно помочь им (депутатам - ИФ) найти выход, и я считаю, что остался один последний шанс, чтобы сделать это", - заявила Мэй.

В обновленной версии законопроекта Мэй предлагает решить проблему со "страховочным планом" по ирландской границе, который вызывал недовольство у членов британского парламента. Так, она заявила, что британское правительство будет обязано найти альтернативные варианты "страховочному плану" к декабрю 2020 года.

Мэй рассказала, что у членов британского парламента будет возможность проголосовать по следующему этапу Brexit, то есть по будущим отношениям с ЕС.

В законопроект, сообщила британский премьер, будет включен пункт, согласно которому члены парламента смогут провести голосование о том, необходим ли Великобритании новый референдум по Brexit.

Также премьер рассказала, что в новый вариант законопроекта гарантирует, что права работников в Великобритании будут на том же уровне или выше, чем у работников в ЕС. Также законопроект предполагает совершенствование экологического законодательства Великобритании.

Премьер подчеркнула, что, если ее сделку вновь отвергнут, то существует несколько вариантов: Brexit произойдет без соглашения с Брюсселем, или же Великобритания не выйдет из ЕС, или в Великобритании пройдет новый референдум.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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