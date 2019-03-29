Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 16:23

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Решение британского парламента отвергнуть соглашение о выходе Великобритании из ЕС приведет к серьезным последствиям, заявила в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Последствия решения парламента - серьезные", - заявила Т.Мэй после голосования в парламенте.

Т.Мэй отметила, что в понедельник в палате общин продолжатся попытки найти альтернативный вариант Brexit, который бы поддержало большинство депутатов.

Она напомнила, что ранее палата общин отвергла возможность Brexit без сделки, а также возможность отказа от Brexit.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

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