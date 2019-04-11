Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:52

***Ассанжа арестовали по запросу США

(обновленная версия сообщения от 16:01 мск, меняются заголовок, первый абзац, приводятся подробности)

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был произведен в полном соответствии с британским законодательством, заявила в четверг премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Я уверена, что вся палата общин приветствует информацию о том, что этим утром полиция арестовала Джулиана Ассанжа за нарушение условий освобождения", - заявила она, выступая в парламенте.

Она отметила, что на британской территории все должны следовать закону, и Дж.Ассанж не является исключением.

"Этот случай (с арестом Дж.Ассанжа - ИФ) показывает, что в Великобритании все следуют предписаниям закона", - сказала Т.Мэй.

Премьер Британии указала на то, что арест был произведен в соответствии с запросом США об экстрадиции.

"Дж.Ассанж был арестован, в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединенными Штатами", - подчеркнула британский премьер.

"Теперь это - вопрос применения права, который стоит перед судом", - добавила она.

При этом Т.Мэй выразила благодарность сотрудникам полиции Лондона, которые произвели арест Дж.Ассанжа.

Представитель Даунинг-стрит со своей стороны добавила, что Британия никоим образом не оказывала влияние на Эквадор с целью добиться лишения Дж.Ассанжа убежища.

"Решение отозвать убежище было их (Эквадора - ИФ) собственное, и вы это можете проследить в их заявлениях. Теперь эти вопросы касаются полиции и судебной системы", - сказала она.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

Дж.Ассанж - австралийский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет.

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