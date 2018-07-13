Мэй приветствует переговоры Трампа с Путиным в Хельсинки, выступает за диалог с РФ с позиции "силы и единства"
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Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу заявила, что она одобряет грядущую встречу президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, но при этом указала на необходимость вести общение с Россией с позиции силы.
"Я приветствую его встречу с президентом Путиным в Хельсинки в понедельник", - сказала она в пятницу во время совместной пресс-конференции с Д.Трампом.
Она добавила, что выступает "за диалог с Россией с позиции силы и единства".
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Интерфакс