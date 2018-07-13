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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:19 13.07.2018 - 15:19

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобряет грядущую встречу президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, но при этом она указала на необходимость вести общение с Россией с позиции силы.

"Я приветствую его встречу с президентом Путиным в Хельсинки в понедельник", - сказала она в пятницу во время совместной пресс-конференции с Д.Трампом.

Она отметила, что выступает "за диалог с Россией с позиции силы и единства".

Также она заявила, что США и Великобритания "продолжат сдерживать всю активность, цель которой - подорвать наши демократии, и противодействовать" такой деятельности.

Встреча Д.Трампа и В.Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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