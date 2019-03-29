Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу в очередной раз призвала членов парламента поддержать согласованное с ЕС соглашение о Brexit, назвав его последней возможностью гарантировать выход страны из ЕС.
"Это последняя возможность гарантировать выполнение Brexit", - заявила она, выступая в палате общин перед голосованием.
"Если мы не проголосуем за это предложение сегодня, люди спросят, почему мы не проголосовали за Brexit", - добавила она, отметив, что понимает, насколько сложный выбор она просит сделать членов парламента.
Вместе с тем, Т.Мэй заявила, что одобрение согласованной сделки на голосовании в пятницу не означает, что ее условия можно будет изменить - в ходе процедуры ратификации.
Палата общин уже дважды отклоняла соглашение с ЕС, за которое выступает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.
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