Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили вопросы глобального значения, в том числе (. . .) необходимость того, чтобы президент Путин сдерживал наступление Асада на Идлиб", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

1мм во ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта