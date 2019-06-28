Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:20

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили вопросы глобального значения, в том числе (. . .) необходимость того, чтобы президент Путин сдерживал наступление Асада на Идлиб", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

1мм во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!