Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Даунинг-стрит.
"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН они обсудили вопросы глобального значения, в том числе (. . .) необходимость того, чтобы президент Путин сдерживал наступление Асада на Идлиб", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
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