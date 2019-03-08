Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 14:30

Лондон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что ЕС нужно приложить еще немного сил для реализации Brexit.

"Просто нужно еще одно усилие", - сказала она во время выступления в Гримсби.

"Европейские лидеры говорят мне - они беспокоятся, время истекает, и у нас - только один шанс сделать все правильным образом; а мое заявление для них такое: пришло время все сделать правильно", - отметила она.

По ее словам, отсрочка выхода Великобритании из ЕС может кардинальным образом изменить процесс Brexit, в том числе, привести ко второму референдуму о членстве Великобритании в ЕС.

Ранее британская газета The Daily Telegraph написала, что власти ЕС дали Великобритании срок до вечера пятницы, чтобы официально представить предложения по изменению условий сделки в рамках Brexit.

В Брюсселе отмечали, что готовы рассмотреть новый план Лондона уже в ближайшие выходные, однако для этого Лондон должен передать свои предложения.

Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

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