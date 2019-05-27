Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 14:15

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что результаты ее Консервативной партии на выборах в Европарламент вызывают у нее разочарование.

"Очень разочаровывающая ночь для Консервативной партии (Великобритании - ИФ)", - написала Мэй в твиттере.

"Несколько прекрасных членов Европарламента потеряли свои места, несколько отличных кандидатов остались вне игры", - отметила премьер.

По ее словам, результаты этих выборов указали на важность того, чтобы сделка по Brexit была достигнута.

Согласно результатам выборов в Великобритании, партия Brexit набрала 31,6% голосов и получила 29 из 73 британских мест в Европарламенте. Основатели партии - ярые сторонники выхода Великобритании из ЕС. На втором месте партия Либеральных демократов с 21,8%.

При этом лейбористы набрали лишь 12,1% голосов, что дает им 10 мандатов в Европарламенте. По сравнению с 2014 годом число их место сокращается на 10. Консервативная партия Великобритании набрала 9,2% голосов и получает 4 места. Таким образом, количество их мест уменьшается на 15 по сравнению с 2014 годом.

Такие результаты поступили на фоне продолжающихся в Великобритании споров по Brexit.

На прошлой неделе Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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