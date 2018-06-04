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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 18:46 04.06.2018 - 18:46

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом заявила, что решение США по импортным пошлинам на сталь и алюминий неоправданно.

"Премьер-министр затронула тему решения США ввести тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, которое, по ее словам, было необоснованным и глубоко разочаровывающим", - сообщил журналистам представитель Т.Мэй.

По его словам, Т.Мэй сказала, что "США, Великобритания и ЕС являются близкими союзниками, и мы (Великобритания - ИФ) признаем важность открытой и справедливой торговли во всем мире".

"Премьер-министр также подчеркнула необходимость защиты рабочих мест", - сказал представитель Т.Мэй.

Ранее министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 осудили в субботу действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер.

Решение о введении США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики вступило в действие 1 июня.

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