Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 18:50

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.

"Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс Brexit. Но теперь это является задачей для моего преемника", - сказала Мэй журналистам в Брюсселе.

По ее словам, следующему премьеру придется выслушивать различные точки зрения относительно Brexit и выбирать необходимый для страны путь.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

1тэ ар

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