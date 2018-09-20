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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 16:34 20.09.2018 - 16:34

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза будет достигнуто.

"Я уверена, что мы достигнем соглашения. Я веду переговоры для британского народа", - заявила британский премьер в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита стран ЕС в Зальцбурге в четверг.

Более того, Т.Мэй лично считает, что Лондон и Брюссель способны достичь удобного для сторон соглашения.

"Если договоренность по соглашению не будет достигнута, для Британии это не страшно. Тогда мы приготовимся (к выходу из ЕС - ИФ) без соглашения. Но я полагаю, мы можем получить хорошее соглашение. Я верю, что есть растущее желание сесть и убедиться, что мы сможем получить хорошее соглашение", - отметила она.

"Мы продолжаем работу над хорошим соглашением... Нужно проделать еще много работы. И эту работу мы, очевидно, будем делать в ближайшие несколько недель", - подчеркнула Т.Мэй.

Она добавила, что Лондон в скором времени огласит свою позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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