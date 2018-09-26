Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:37 26.09.2018 - 17:37

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что ограничительные меры против Северной Кореи необходимы для достижения прогресса по корейскому вопросу.

"Установление санкций СБ ООН против КНДР сыграло немаловажную роль. Но мы не сможем стремиться к миру на Корейском полуострове без продолжения давления на Северную Корею (посредством санкций - ИФ)", - сказал Т.Мэй, выступая на заседании СБ ООН.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп также заявил, что санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи должны соблюдаться до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line