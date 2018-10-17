Мэй считает прогресс по вопросу Brexit значительным и надеется на скорое достижение соглашения с ЕС
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*** Британский премьер считает возможным достижение соглашения по Brexit в ближайшие дни или недели
Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что высоко оценивает прогресс в вопросе согласования выхода страны из Евросоюза, однако для достижения соглашения предстоит проделать много работы.
"Я могу сказать, что (на саммите ЕС - ИФ) мы будем обсуждать тот значительный прогресс, который мы смогли достигнуть по Brexit", - сказала Т.Мэй, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли заключено соглашение между Лондоном и Брюсселем в ноябре.
По словам британского премьера, соглашение по условиям Brexit может быть достигнуто "в течение ближайших дней или недель".
"Пришло время для того, чтобы это сделать (достигнуть соглашения с ЕС - ИФ)", - подчеркнула она.
При этом Т.Мэй напомнила, что в соглашении по вопросу выхода Лондона из интеграционного объединения "заинтересована не только сама Великобритания, но и Евросоюз", однако сторонам еще предстоит проделать много работы.
В среду в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, одной из основных тем которого является ход переговоров по Brexit.
Ранее в среду западные СМИ сообщали со ссылкой на дипломатов, что ЕС готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения.
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Интерфакс