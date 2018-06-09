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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:42 09.06.2018 - 23:42

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ранее она сказала президенту США Дональду Трампу: России следует вести иную политику для того, чтобы ее приняли обратно в G7.

"Как я и говорила вчера, Россия больше не является членом G7, потому что она незаконно аннексировала Крым. Для того, чтобы в будущем прошли обсуждения о возвращении России в эту особую группу, ей следует изменить свое поведение", - сказала Т.Мэй по итогам саммита G7.

1кю аю

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