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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 17:04 18.10.2018 - 17:04

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг выразила уверенность в том, что Лондону и Брюсселю в конце концов удастся заключить хорошее для обеих сторон соглашении об условиях Brexit.

"Впереди у нас - еще много тяжелой работы, будет много трудных моментов, поскольку мы вступаем в финальную стадию переговоров. Однако я убеждена, что мы сможем обеспечить хорошее соглашение, которое будет выгодно как Великобритании, так и ЕС", - заявила британский премьер в ходе пресс-конференции в бельгийской столице.

Она также выразила готовность работать с лидерами ЕС для разрешения разногласий, которые мешают переговорам, в кратчайшие сроки.

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