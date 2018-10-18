Мэй убеждена в способности Лондона и Брюсселя подготовить хорошее соглашение по Brexit
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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг выразила уверенность в том, что Лондону и Брюсселю в конце концов удастся заключить хорошее для обеих сторон соглашении об условиях Brexit.
"Впереди у нас - еще много тяжелой работы, будет много трудных моментов, поскольку мы вступаем в финальную стадию переговоров. Однако я убеждена, что мы сможем обеспечить хорошее соглашение, которое будет выгодно как Великобритании, так и ЕС", - заявила британский премьер в ходе пресс-конференции в бельгийской столице.
Она также выразила готовность работать с лидерами ЕС для разрешения разногласий, которые мешают переговорам, в кратчайшие сроки.
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Интерфакс