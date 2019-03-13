Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду вновь указала британским парламентариям на необходимость в скорейшие сроки согласовать условия выхода Британии из ЕС после того, как палата общин отклонила идею выхода из Евросоюза без соглашения.

"Юридический статус (вопроса - ИФ) остается неизменным, и согласно нему Британия покинет ЕС без соглашения, если только не будет согласовано что-то другое", - заявила она в палате общин, объясняя, что если ничего не предпринять, то, несмотря на нежелание парламента идти на этот шаг, Великобритании придется выходить из ЕС без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем о будущих отношениях.

Также она напомнила, что в ЕС уже одобрили вариант соглашения и не склонны его пересматривать.

"Евросоюз четко заявил, что имеющееся соглашение - это единственное возможное соглашение", - заявила она.

Британский премьер подтвердила, что в четверг в парламенте состоится голосование о возможности переноса Brexit на более поздний срок.

"Предложение будет предусматривать короткое и ограниченное по времени "техническое" продление действия (процесса выхода из ЕС, описанного в статье 50 Лиссабонского договора - ИФ) в том случае, если сделка будет согласована до конца мая",

"Палата должна понять и принять то, что если она не желает принять сделку в ближайшие дни, но и не желает принять выход без соглашения, то тогда должно быть расширение действия статьи 50 на более долгий срок", - отметила она.

Вместе с тем Т.Мэй напомнила о том, что если нынешняя тупиковая ситуация сохранится, то придется просить ЕС о переносе сроков Brexit не на короткий срок, а на продолжительное время. При таком варианте стране придется принимать участие в грядущих выборах в Европарламент, добавила она.

"Длительное продление (срока выхода - ИФ) потребует от нас принять участие в выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. Я не думаю, что это был бы правильный шаг. Но палата общин должна отвечать за последствие решений, которые она принимает", - заявила она.

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