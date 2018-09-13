Мэй: высказывания России по делу Скрипалей - это вызов здравому смыслу - "Блумберг"

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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:30 13.09.2018 - 17:30

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй в четверг подвергла критике высказывания России по делу Скрипалей. По данным агентства, она заявила, что "по данному делу Россия отреагировала оскорбительно". Кроме того, агентство отмечает, что Т.Мэй обвинила российскую сторону во лжи, отметив, что "это - вызов здравому смыслу". 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс