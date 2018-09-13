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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 21:32 13.09.2018 - 21:32

(расширенная версия сообщения от 18:30 мск)

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй в четверг подвергла критике прозвучавшие из России высказывания по делу Скрипалей.

По данным агентства, она заявила, что "по данному делу Россия отреагировала оскорбительно".

Кроме того, агентство отмечает, что Т.Мэй обвинила российскую сторону во лжи, сказав, что "это - вызов здравому смыслу".

Как отмечают западные СМИ, Т.Мэй заявила также о предсказуемости подобной реакции со стороны Москвы.

"К сожалению, это то, что мы вынуждены были ожидать... полиция собрала очень ясные улики против этих двух человек (предполагаемых отравителей Скрипалей - ИФ). Их разыскивают, и мы предпримем все шаги, чтобы гарантировать: их задержат и привлекут к ответственности в Соединенном Королевстве, если они когда-либо сделают шаг за пределы России", - сказала премьер.

"Ложь и откровенные выдумки в интервью (подозреваемых - ИФ) спонсируемому российским государством телеканалу - это оскорбление здравого смысла. Еще важнее то, что это глубоко оскорбительно для жертв и близких тех (кто пострадал - ИФ) от этой ужасной атаки", - добавила она.

Ранее в четверг двое подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Александр Петров и Руслан Боширов - в интервью телеканалу Russia Today (RT) назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.

При этом они сообщили, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Англию они приехали 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором.

Оба также заявили, что рассчитывают на извинения Лондона за обвинения в отравлении Скрипалей, и сказали, что им "страшно, напуганы, опасаются, не знают, что будет завтра".

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

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