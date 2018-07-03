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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 17:41 03.07.2018 - 17:41

Дубай. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Впервые мэром столицы Туниса стала женщина Суад Абдеррахим, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар".

В ходе выборов мэра, проходивших в муниципальном совете, С. Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета, в то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.

"Я посвящаю эту победу всем тунисским женщинам. Моей первой задачей станет улучшение имиджа Туниса", - приводит ее слова "Дейли стар".

1кю ар

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