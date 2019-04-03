Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 12:47

Таллин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Русскоговорящий эстонский политик, член партии Центра и нынешний председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт рекомендован на пост мэра эстонской столицы, сообщил нынешний мэр Таави Аас.

"Поддерживаю избрание Михаила Кылварта на пост мэра Таллина", - сказал Т.Аас в среду журналистам.

Мэр отметил, что сам он намерен по итогам прошедших 3 марта парламентских выборов перейти на депутатскую работу.

К работе депутата парламента он приступит в четверг, когда состоится первое заседание высшего органа государственной власти и новоизбранные депутаты принесут должностную присягу.

Правление партии Центра, за которую традиционно голосует большинство русскоговорящих жителей Эстонии, обсудит вопрос о новом мэре в четверг.

Родившийся в Кызылорде в Казахстане, кореец по национальности М.Кылварт активно занимается вопросами защиты русского языка и развитием спорта в Эстонии. В 2010 году он был избран в Совет русских школ, целью которого является сохранение в Эстонии русскоязычного образования.

В апреле 2011 года был назначен на должность вице-мэра Таллина по вопросам молодёжи, спорта, культуры, интеграции и образования. Является сооснователем эстонского Союза таэквондо, который возглавил в 1996 году в возрасте 18 лет.

В последние годы активно занимался подготовкой и проведением в эстонской столице "Тотального диктанта" по русскому языку, что позволило Таллину в нынешнем году стать мировой столицей "Тотального диктанта 2019".

Этот статус город обрел благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 году 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек; в 2016 году - 2300.

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