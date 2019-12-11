Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 9:36

Рига. 11 декабря. ИНТЕРФАКС/BNS - После установления санкций Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) мэру латвийского Вентспилса Айвару Лембергсу и членам его семьи запрещен въезд в США, свидетельствует заявление госсекретаря США Майка Помпео, опубликованное на сайте Госдепартамента.

Как говорится в заявлении, если госсекретарь располагает достоверной информацией о том, что иностранные чиновники причастны к масштабной коррупции, то этим лицам и членам их семей запрещается въезд в США.

Запрет установлен для Лембергса и его жены Кристине Лемберги, а также детей Анрийса и Лиги.

В заявлении Помпео положительно оцениваются действия OFAC по борьбе с причастными к коррупции лицами как сигнал о том, что США поддерживают силу закона в Латвии.

Агентство BNS напоминает, что ОFAC в минувший понедельник на основании так называемого "закона Магнитского" ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. На них также распространяются санкции.

Накануне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что государство перенимает Рижский и Вентспилсский порты.

По его словам, чтобы порты перешли в ведение государства, министерство сообщения Латвии готовит поправки к закону, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании правительства 11 декабря.

Поправки нужны, чтобы по решению Минфина США от деятельности Вентспилсского порта было отделено лицо, против которого направлены санкции. "Если государство перенимает порт, тем самым пресекаются любые связи с данным лицом", - сказал Кариньш.

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