Мэру Лондона неоднократно поступали антимусульманские послания - газета
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что неоднократно получал через свой аккаунт в "Твиттере" антимусульманские послания, пишет в среду британская газета "Индепендент".
По данным издания, в частности, ему писали, что он должен быть депортирован или предлагали ему подорвать себя.
"Я смогу продолжать (работать), но я не хочу и не буду оглашать это (эти сообщения), чтобы не выставлять себя жертвой или просить о сочувствии", - прокомментировал он
Заявления С.Хана прозвучали после того, как в британское правительство поступило предложение ввести "четкое законное определение исламофобии".
Садик Хан - первый в истории мэр Лондона - верующий мусульманин. Он возглавляет столичную администрацию с мая 2016 года.
Ар
Интерфакс