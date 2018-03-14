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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:21 14.03.2018 - 08:21

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что неоднократно получал через свой аккаунт в "Твиттере" антимусульманские послания, пишет в среду британская газета "Индепендент".

По данным издания, в частности, ему писали, что он должен быть депортирован или предлагали ему подорвать себя.

"Я смогу продолжать (работать), но я не хочу и не буду оглашать это (эти сообщения), чтобы не выставлять себя жертвой или просить о сочувствии", - прокомментировал он

Заявления С.Хана прозвучали после того, как в британское правительство поступило предложение ввести "четкое законное определение исламофобии".

Садик Хан - первый в истории мэр Лондона - верующий мусульманин. Он возглавляет столичную администрацию с мая 2016 года.

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