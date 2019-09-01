Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 18:31

Кабул. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Мэр города Файзабад, административного центра афганской северо-восточной провинции Бадахшан, Назир Ахмад Ниязи погиб, подорвавшись на мине, сообщает в воскресенье вечером интернет-портал Ariana News со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Взрывное устройство было заранее установлено в сквере перед управлением связи провинции. При взрыве один местный житель был ранен, говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

В минувший четверг власти Афганистана заявили о начале в провинции Бадахшан масштабной военной операции против боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!