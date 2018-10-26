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Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Мэр Лондона Садик Хан в ходе встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье в пятницу рассказал, что лондонцев беспокоит возможность того, что Великобритания заключит с ЕС невыгодную сделку или не заключит ее вовсе.

"Продуктивная встреча с Мишелем Барнье этим утром. Важно, что он услышал о тревогах лондонцев, в частности 1 млн граждан ЕС, живущих в нашем городе которые обеспокоены тем, что мы идем к плохой сделке по Brexit или отсутствию сделки, что может очень навредить Лондону", - написал С.Хан в Twitter.

C.Хан - член Лейбористской партии, в период референдума по Brexit он выступал за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Причем жители Лондона выступили за то, чтобы остаться в ЕС. Так, за выход проголосовали 40,1% жителей города, а за то, чтобы остаться - 59,9% лондонцев.

Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Интерфакс