Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 18:27

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Мэр города Ном (штат Аляска) Ричард Беневилл заявил, что хотел бы, чтобы США И Россия больше сотрудничали в туристической сфере, сообщает американский телеканал Hill.TV.

"Мы находимся примерно в ста милях (примерно 160 км - ИФ) от России. Я занимаюсь туризмом с Россией, но не в таком объеме, в котором бы хотелось", - сказал в эфире телеканала мэр Нома, который владеет также своей собственной туристической компанией.

"Я вырос во время Холодной войны. И я совсем не любитель "шумного размахивания саблями", и, насколько я помню, это Уинстон Черчилль сказал, что, если вы не будете извлекать уроки из истории, то будете обречены повторить ошибки прошлого. А в истории много того, что мы бы не хотели повторять", - добавил мэр Нома.

Ном - город на побережье в заливе Нортон-Саунд Берингова моря. Он расположен на территории штата Аляска.

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