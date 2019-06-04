Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 14:05

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Символом для ультраправых активистов назвал во вторник в интервью британскому телеканалу Sky News мэр Лондона Садик Хан президента США Дональда Трампа.

"Конечно же, мы должны сказать: "Слушай, ты понимаешь, ты же ведь символ для ультраправого движения в мире", - сказал Садик Хан, напомнив о политике Трампа в отношении мусульман и о центрах для иммигрантов.

Ранее участники групп поддержки Хана обвинили Трампа в проявлении расизма по отношению к первому мэру Лондона мусульманского вероисповедания.

Накануне еще на полете к Лондону Трамп в твиттере раскритиковал мэра Лондона за его отрицательное отношение к визиту американского президента в Великобританию. При этом Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

1ар ав

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