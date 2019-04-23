Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 17:33

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В Лондоне, вероятнее всего, пройдут протесты во время визита президента США Дональда Трампа в начале лета 2019 года, заявил в эфире BBC мэр Лондона Садик Хан.

"Я думаю, что будут протесты. Я имею в виду, что и гадать не нужно, чтобы понять, что протесты состоятся. Многие вещи, о которых говорил этот президент, люди считают спорными", - заявил С.Хан.

В качестве примера спорных вещей С.Хан привел "распространение "твитов", написанных расистами".

В ноябре 2017 года Д.Трамп опубликовал в Twitter три сообщения заместителя лидера британской ультраправой политической организации Britain First Джейды Франсен, все видео имели антимусульманскую направленность. Тогда действия Д.Трампа вызвали жесткую критику со стороны Лондона, в том числе С.Хана.

В ходе предыдущего визита Д.Трампа в Великобританию в июле 2018 года в Лондоне уже проходили протестные акции. Тогда организаторы протестов заявляли, что в них приняли участие порядка 250 тыс. человек.

Президент Д.Трамп с супругой Меланией прибудут с государственным визитом в Великобританию этим летом. Визит Д.Трампа и его супруги в Великобританию состоится с 3 по 5 июня.

В ходе государственного визита американский президент и первая леди встретятся с королевой Великобритании Елизаветой II. Традиционно банкеты в честь государственных визитов лидеров и монархов других стран проходят в Букингемском дворце в Лондоне.

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