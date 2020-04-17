Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 14:59

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Мэр британской столицы Садик Хан считает необходимым ношение масок и любых других средств, скрывающих нос и рот, при посещении магазинов и пользовании общественным транспортом.

"Если вы не можете остаться дома, и если вам действительно нужно воспользоваться общественным транспортом, и вы не можете соблюдать социальную дистанцию, тогда носите что-нибудь, прикрывающее ваше лицо", - сказал Хан в интервью BBC.

По его словам, в общественных местах следует надевать на лицо платки, шарфы или многоразовые маски.

Он также указал, что их ношение, возможно, будет необходимо и после того, как ограничительные меры в столице будут сняты.

"Когда вы выйдем из этого режима, возможно, нам всем нужно будет их также носить", - добавил мэр Лондона.

Между тем, в распространенных британским правительством указаниях относительно мер по борьбе с коронавирусом упоминается лишь необходимость соблюдения дистанции, ношение масок не фигурирует в тексте документов.

"Нет доказательств, что ношение масок на лице теми, кто чувствует себя хорошо, может оказать какой-либо эффект на распространение заболевания в нашем обществе", - сказал заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендуют носить маски только в том случае, если человек чувствует себя плохо или ухаживает за тем, кто себя плохо чувствует.

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