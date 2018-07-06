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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:52 06.07.2018 - 17:52

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Мэр Лондона Садик Хан в пятницу согласовал с активистами акцию, в рамках которой над центром города появится большой надувной шар в виде президента США Дональда Трампа в подгузнике во время визита американского лидера в Великобританию, сообщает американская газета "Нью-Йорк Таймс".

Надувной "малыш-Трамп" является частью активистского движения Stop Trump, выступающего против визита президента США в Соединенное Королевство.

Британским активистам удалось собрать 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить запуск воздушного шара.

Активисты планируют устраивать акции протеста во время пребывания в стране Д.Трампа, визит которого начнется 13 июля.

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