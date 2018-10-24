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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в среду заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом, и отметил, что угроза, тем не менее, нейтрализована.

"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он на пресс-конференции.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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Интерфакс