Мэр Нью-Йорка назвал отправку по почте посылок с бомбами актом терроризма
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в среду заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом, и отметил, что угроза, тем не менее, нейтрализована.
"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он на пресс-конференции.
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Интерфакс