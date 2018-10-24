Мэр Нью-Йорка назвал отправку по почте посылок с бомбами актом терроризма
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в среду заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом, и отметил, что эта угроза нейтрализована.
"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он на пресс-конференции.
Он поблагодарил сотрудников службы быстрого реагирования за быстрое урегулирование ситуации.
"На этот момент у нет оснований полагать, что угроза в тех или иных местах в Нью-Йорке сохраняется. Я хочу сказать всем нью-йоркцам, что они могут вернуться к своим делам", - подчеркнул он.
Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников "Тайм-Уорнер-Центра", в котором находится штаб-квартира американского телеканала Си-Эн-Эн. В настоящий момент здание центра оцеплено полицией.
Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в Тайм-Уорнер-Центр, предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 года, а теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.
Похожая посылка была обнаружена также на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.
Аналогичные посылки получили и другие бывшие и действующие госслужащие США.
Кроме того, американские службы безопасности заявили о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом, однако позже информация была опровергнута.
На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.
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Интерфакс