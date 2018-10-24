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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 19:07 24.10.2018 - 19:07

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в среду заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом, и отметил, что эта угроза нейтрализована.

"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он на пресс-конференции.

Он поблагодарил сотрудников службы быстрого реагирования за быстрое урегулирование ситуации.

"На этот момент у нет оснований полагать, что угроза в тех или иных местах в Нью-Йорке сохраняется. Я хочу сказать всем нью-йоркцам, что они могут вернуться к своим делам", - подчеркнул он.

Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников "Тайм-Уорнер-Центра", в котором находится штаб-квартира американского телеканала Си-Эн-Эн. В настоящий момент здание центра оцеплено полицией.

Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в Тайм-Уорнер-Центр, предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 года, а теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.

Похожая посылка была обнаружена также на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

Аналогичные посылки получили и другие бывшие и действующие госслужащие США.

Кроме того, американские службы безопасности заявили о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом, однако позже информация была опровергнута.

На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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