Таллин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал жителей города в связи с эпидемической обстановкой отказаться 9 мая от массового посещения памятника "Бронзовый солдат", приняв вместо этого участие в благотворительном проекте "Я помню, я помогаю!"

"Уже сейчас ясно, что эпидемическая ситуация не позволит 9 мая всем желающим собраться у Монумента павшим во Второй мировой войне. Мы не можем допустить, чтобы этот день стал причиной новой вспышки заболевания и угрозой для жизни наших близких и всех таллинцев", - говорится в обнародованном в понедельник обращении главы города.

"В то же время, настоящая память и уважение не исчисляются одним днем в году. Все, для кого важно отметить эту дату, могут сделать это так, чтобы благодарность дошла до прямого адресата. Давайте поможем и поддержим ветеранов", - призвал Кылварт.

Как сообщили инициаторы благотворительной акции "Я помню, я помогаю!", в Таллине "на сегодня 164 ветерана нуждаются в помощи". "18 ветеранов не встают с постели, а их средний возраст - 96 лет. Подавляющее большинство не могут самостоятельно выйти из дома. Выразите свое уважение реальным поступком - перечислите посильную сумму в Благотворительный фонд", - заявили они.

Памятник Воину-освободителю Таллина от фашистов, называемый в народе Бронзовый солдат и перенесенный по распоряжению правительства из центра города на Военное кладбище, по традиции является местом, куда тысячи жителей Таллина и гостей города приносят в День победы венки и цветы павшим героям. Здесь же завершаются марши "Бессмертного полка".

***/ ош мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!