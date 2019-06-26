Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:04

Филадельфия. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Американская генерирующая компания Philadelphia Energy Solutions (PES) планирует закрыть свой нефтеперерабатывающий комплекс, крупнейший на восточном побережье США, в течение последующего месяца, сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни в соцсети Twitter.

"Сегодня PES подтвердила свои планы закрыть НПЗ в течение следующего месяца, - говорится в сообщении. - Мы расстроены таким решением и готовы поддержать сотрудников компании и другие фирмы, которых затронет это решение".

НПЗ находится на южной окраине Филадельфии и производит порядка 335 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине. Ранее на заводе произошел масштабный пожар, вызвавший приостановку его работы.

Закрытие НПЗ свидетельствует о значительных проблемах, которые испытывают нефтеперерабатывающие компании на северо-востоке США, пишет агентство Bloomberg. До них не доходят нефтепроводы из главных нефтедобывающих штатов, Техаса и Северной Дакоты, поэтому они получают американскую нефть в цистернах по железной дороге или доставляют ее нефтетанкерами.

При этом в стране действует устаревший закон о торговом флоте от 1920 года, который гласит, что перевозки грузов между портами США могут осуществлять только суда, ходящие под американским флагом, построенные на американских верфях, принадлежащие американским гражданам и обслуживаемые экипажем, состоящих из граждан или резидентов США. Этим требованиям соответствует лишь небольшое число судов, и цены на их фрахт высоки.

Из-за этого компания из Филадельфии вынуждена импортировать более дорогую нефть из Западной Африки и Северной Европы, что негативно сказывается на ее рентабельности.

На новостях о закрытии НПЗ североамериканская эталонная марка нефти WTI растет в цене на 2,9% в среду и торгуется на уровне $59,52 за баррель.

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