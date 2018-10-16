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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 20:50 16.10.2018 - 20:50

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп выразил ему свою поддержку, несмотря на то, что ранее публично говорил о возможности отставки министра, сообщают во вторник американские СМИ.

"Я с вами на 100%", - процитировал Дж.Мэттис слова Д.Трампа.

Ранее Дж.Мэттис говорил, что они с президентом не обсуждали вопрос отставки.

Президент США Дональд Трамп ранее в октебре в интервью телеканалу Си-би-эс допустил возможность отставки шефа Пентагона Дж.Мэттиса.

"У меня очень хорошие отношения с ним. Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... Если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель демократической партии", - сказал президент.

"Но генерал Мэттис - отличный парень. Мы очень хорошо ладим. Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это - Вашингтон", - пояснил он.

При этом Д.Трамп сказал, что Дж.Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке. Президент указал на тот факт, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, отмечает Си-би-эс, Д.Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

Американские СМИ напомнили, что Дж.Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем намерен оставить пост главы Минобороны США.

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