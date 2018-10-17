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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 20:08 17.10.2018 - 20:08

*** Замгенпрокурора США требует закончить расследование в кратчайшие сроки

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий в ФБР расследование о возможных связях штаба Дональда Трампа с Москвой в период выборов 2016 года, готов представить заключение по делу после выборов в Конгресс в ноябре, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на источники.

"Специальный прокурор Роберт Мюллер, как ожидается, вынесет заключение по ключевым аспектам своего российского расследования вскоре после ноябрьских промежуточных выборов, поскольку он сталкивается с нарастающим давлением и требованием либо подготовить обвинительные акты, либо закончить расследование", - сообщает агентство со ссылкой на два источника среди официальных лиц США.

Ожидается, что Р.Мюллер представит свое заключение по двум основным частям расследования: есть ли ясные свидетельства сговора между Россией и предвыборным штабом президента, и предпринимал ли Д.Трамп какие-либо действия, которые могут считаться воспрепятствованием правосудию, пояснил один из источников "Блумберг".

Однако, это не означает, что его заключения будут обнародованы: вероятно, они будут представлены замгенпрокурора США Роду Розенстайну, который занимается расследованием после самоотвода главы Минюста США Джеффа Сешнса.

"Эта хронология поднимает вопрос будущего расследования. Трамп давал понять, что он может заменить генпрокурора Джеффа Сешнса, это решение, которое может повлечь за собой назначение нового руководства для Мюллера. Розенстайн также может уйти в отставку, или его может уволить Трамп, после выборов", - сообщает агентство.

Также, по данным одного из источников "Блумберг", Р.Розенстайн дал четко понять Р.Мюллеру, что он хотел бы завершения расследования в кратчайшие сроки. Вместе с тем, пока неясно, действительно ли спецпрокурор уже готов завершить свое расследование.

Агентство напоминает, что Р.Мюллер только недавно представил письменные вопросы адвокатам Д.Трампа, и в то же время его команда пока не исключает, что она будет добиваться интервью с президентом.

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.

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