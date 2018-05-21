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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 9:22 21.05.2018 - 09:22

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер намерен к 1 сентября этого года завершить расследование по вопросу о том, препятствовали ли президент США Дональд Трамп, расследованию о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, пишет газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на юриста президента США Рудольфа Джулиани.

По его словам, в команде Р.Мюллера назвали эту дату около двух недель назад во время переговоров на тему того, сможет ли Д.Трамп ответить на вопросы следователей. Сотрудники спецпрокурора пояснили, что если президент даст показания, то расследование по теме воспрепятствования правосудию завершится именно к 1 сентября.

В команде Р.Мюллера отказались комментировать высказывания Р.Джулиани, отмечает "Нью-Йорк таймс".

По словам Р.Джулиани, если процесс затянется и не завершится к этому сроку, то это может негативно повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, намеченные на ноябрь этого года.

Между тем, газета отмечает, что после завершения этой части расследования работа Р.Мюллера не закончится, поскольку данное разбирательство является лишь частью более широкого расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. Главной целью расследования - определить, был ли сговор предвыборного штаба Д.Трампа с РФ.

Изначально планировалось, что к 17 мая юристы президента смогут принять решение о том, будет ли глава США давать показания спецпрокурору или нет. Однако им пришлось отложить это решение, поскольку следователи Р.Мюллера со своей стороны не ответили на пять информационных запросов от команды президента.

Р.Джулиани пояснил, что в ближайшее время встреча Д.Трампа с командой Р.Мюллера невозможна, так как президент сконцентрирован на подготовке намеченной на 12 июня встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По мнению юриста, разговор главы государства со следователями может состояться в районе Дня независимости США (4 июля). Это, по его словам, оставит Р.Мюллеру достаточно времени, чтобы до 1 сентября подготовить доклад по расследованию.

Д.Трамп неоднократно опровергал обвинения в адрес его предвыборного штаба относительно сговора и координации действий с представителями России в преддверии американских президентских выборов 2016 года.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в выборы.

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