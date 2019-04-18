Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе расследования не стал выдвигать обвинения против ряда лиц, связанных с кампанией президента США Дональда Трампа, но допустивших лишь довольно незначительные нарушения, говорится в докладе по делу о России.

В докладе говорится, что несколько представителей штаба Д.Трампа, а также его соратники, солгали следствию и Конгрессу относительно своих контактов с россиянами, а также по другим вопросам. Однако, не всем им были предъявлены обвинения, а лишь некоторым, чья ложь существенным образом нанесла урон расследованию.

"Их ложь (тех лиц, против которых в итоге выдвинули обвинения - ИФ) существенно навредила расследованию российского вмешательства в выборы", - отмечается в нем.

Так, в списке тех, против кого были выдвинуты обвинения, оказались экс-адвокат Трампа Майкл Коэн и бывший советник в штабе Джордж Пападопулос. В то же время, Р.Мюллер не стал выдвигать обвинения против Дональда Трампа-младшего и против Джеффа Сешнса за введение в заблуждение Конгресс. Также в списке находятся еще два человека, однако информация о них скрыта. Не исключено, что дело одного из них будет передано другим инстанциям.

Кроме того, расследование Р.Мюллера осложнялось тем, что он в ряде случаев не мог обнаружить нужные ему свидетельства. В частности, некоторые лица могли удалить те переписки, которые могли бы послужить доказательствами. Также некоторые из них отказывались говорить, ссылаясь на свое право не свидетельствовать против себя. Другие, утверждается в докладе, предоставляли не полную информацию.

"Учитывая эти пробелы, команда спецпрокурора не может исключать возможность, что недоступная информация могла бы пролить свет или представить в новом свете описанные в докладе события", - отмечается в нем.

Как сообщалось, ранее во время расследования Р.Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа, но ни одно из этих обвинений не было связано с темой расследования.

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