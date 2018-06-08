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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, а также его сотрудника Константина Килимника, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

В сообщении отмечается, что спецпрокурор обвинил сторонников президента в препятствовании правосудию.

Ранее на этой неделе Р.Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году, обвинил П.Манафорта в попытках оказания давления на свидетелей по этому делу.

1ла ар де

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Интерфакс