Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 20:18 08.06.2018 - 20:18

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, а также его сотрудника Константина Килимника, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс. В сообщении отмечается, что спецпрокурор обвинил сторонников президента в препятствовании правосудию. Ранее на этой неделе Р.Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году, обвинил П.Манафорта в попытках оказания давления на свидетелей по этому делу. 1ла ар де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс