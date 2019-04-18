Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:55

*** Генпрокурор не считает, что Трамп действительно препятствовал правосудию

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Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер перечислил в докладе несколько случаев предположительного нарушения закона со стороны президента Дональда Трампа, однако не согласен с ними.

"В докладе перечисляются 10 случаев с участием президента Д.Трампа, и содержится обсуждение вероятных теорий, чтобы связать его действия с обвинениями в препятствовании правосудию", - сказал У.Барр на пресс-конференции.

По словам генпрокурора, он и его заместитель Род Розенстайн не согласны с теориями, выдвинутыми Р.Мюллером.

"Заместитель генпрокурора и я пришли к выводу: доказательства, приведенные спецпрокурором, недостаточны для установления того факта, что президент препятствовал правосудию", - подчеркнул У.Барр.

Тем не менее, генпрокурор подчеркнул, что в докладе "имеются серьезные доказательства того, что президент был разочарован и возмущен, искренне считая, что расследование подрывает его президентство".

Д.Трамп также был расстроен тем, что расследование Р.Мюллера "поддерживалось оппонентами президента и подпитывалось незаконными утечками информации", заявил У.Барр.

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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