*** Генпрокурор не считает, что Трамп действительно препятствовал правосудию

(расширенная версия сообщения от 17:55, добавлена информация о подозрениях Мюллера)

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер перечислил в докладе несколько случаев предположительного нарушения закона со стороны президента Дональда Трампа, однако не согласен с ними.

"В докладе перечисляются 10 случаев с участием президента Д.Трампа, и содержится обсуждение вероятных теорий, чтобы связать его действия с обвинениями в препятствовании правосудию", - сказал У.Барр на пресс-конференции.

По словам генпрокурора, он и его заместитель Род Розенстайн не согласны с теориями, выдвинутыми Р.Мюллером.

"Заместитель генпрокурора и я пришли к выводу: доказательства, приведенные спецпрокурором, недостаточны для установления того факта, что президент препятствовал правосудию", - подчеркнул У.Барр.

Тем не менее, генпрокурор подчеркнул, что в докладе "имеются серьезные доказательства того, что президент был разочарован и возмущен, искренне считая, что расследование подрывает его президентство".

Д.Трамп также был расстроен тем, что расследование Р.Мюллера "поддерживалось оппонентами президента и подпитывалось незаконными утечками информации", заявил У.Барр.

В докладе Р.Мюллер подробно раскрывает информацию обо всех 10 возможных попытках Д.Трампа препятствовать правосудию.

Так, Р.Мюллер в докладе пишет о экс-советнике Д.Трампа Майкле Флинне. В документе отмечается, что М.Флинн некоторое время был советником Д.Трампа по нацбезопасности, а затем был уволен в феврале 2017 года.

Тогда Д.Трамп заявил, что уволил М.Флинна за то, что он дал неполную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным официальным лицам относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В докладе также говорится, что, однако, Д.Трамп позднее написал в Twitter, что увольнение М.Флинна было также связано с ложью ФБР касательно вопросов о том, препятствовал ли президент США правосудию.

В докладе Р.Мюллера цитируется беседа 14 февраля 2017 года, в которой Д.Трамп якобы сказал советнику: "Теперь, когда мы добились увольнения М.Флинна, с (историей о - ИФ)России покончено".

В качестве второго пункта в докладе отмечается реакция Д.Трампа на продолжение расследования "по российскому делу". По словам спецпрокурора Р.Мюллера, Д.Трамп связывался с главой нацразведки и главой ЦРУ, которым в то время был Майк Помпео. Президент США спросил у них, что они могут сделать, чтобы публично опровергнуть идею о том, что Д.Трамп имеет какое-либо отношение к России и ее вмешательству в выборы.

Р.Мюллер в качестве третьего пункта отмечает, что Д.Трамп уволил бывшего главу ФБР Джеймса Коми еще до получения соответствующей рекомендации от Минюста США. В докладе говорится, что, спустя несколько дней, Д.Трамп "заявил российским чиновникам, что он столкнулся с серьезным давлением из-за России, которое было снято путем увольнения Дж.Коми".

Впоследствии в интервью телеканалу NBC Д.Трамп сказал, что рассматривал возможное отношение Дж.Коми к скандалу вокруг России, когда принял решение о его увольнении.

Четвертым пунктом в докладе Р.Мюллер отмечает то, что Д.Трамп странно отреагировал на назначение Р.Мюллера на должность спецпрокурора США, сказав своим помощникам, что это "конец его президентства".

В докладе также говорится, что президент США предполагал, что у него с Р.Мюллером мог быть некий конфликт интересов, и поэтому он заявлял, что Р.Мюллер не должен быть назначен на пост спецпрокурора США. При этом на фоне сообщений о том, что Р.Мюллер расследует препятствование правосудию со стороны Д.Трампа, президент США обратился к бывшему юрисконсульту Белого дома Дону Макгану с просьбой содействовать увольнению Р.Мюллера. В докладе подчеркивается, что Д.Макган отказался от выполнения подобной просьбы американского лидера.

В качестве пятого вызвавшего подозрения пункта названы попытки Д.Трампа добиться прекращения расследование спецпрокурора. В частности, Р.Мюллер говорит в докладе о действиях бывшего менеджера предвыборного штаба Д.Трампа Кори Левандовски и экс-советника президента Рика Дирборна.

"К.Левандовски и Р.Дирборн не передали просьбу президента (бывшему генпрокурору - ИФ) Джеффу Сешнсу о том, что он должен ограничить расследование по "российскому делу" лишь вопросом о противодействии вмешательству в будущие выборы", - подчеркивается в документе.

В рамках шестого пункта Р.Мюллер рассмотрел в докладе случаи, когда Д.Трамп пытался предотвратить распространение информации о встрече в июне 2016 года между его сыном Дональдом-Трампом младшим и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

В седьмой пункт о вероятном препятствовании Д.Трампа правосудию Р.Мюллер включил дальнейшие усилия Д.Трампа, направленные на то, чтобы генпрокурор Дж.Сешнс взял на себя контроль над расследованием по "российскому делу". Так, Р.Мюллер отмечает, что Д.Трамп много раз поднимал в разговоре с Дж.Сешнсом тему расследования, а также говорил о возможном проведении расследований в отношении его политических противников. В частности, Д.Трамп летом 2017 года пригласил Дж.Сешнса к себе домой. Тогда президент попросил Дж.Сешнса отказаться от решения взять самоотвод от любых разбирательств, связанных с предположительными контактами Д.Трампа и России.

Р.Мюллер также отметил встречу Д.Трампа и Дж.Сешнса, в ходе которой президент сказал, что Дж.Сешнс станет "героем", если возьмет под свой контроль расследование по "российскому делу". В свою очередь, Дж.Сешнс ответил, что не увидел "ничего предосудительного" в действиях предвыборного штаба Д.Трампа и отказался брать на себя контроль над расследованием.

В рамках восьмого пункта Р.Мюллер заявляет, что Д.Трамп пытался заставить Д.Макгана отрицать тот факт, что президент давал ему указание уволить спецпрокурора. В частности, президент США поручил сотрудникам Белого дома убедить Д.Макгана оспорить историю газеты The News York Times о том, что президент попросил его устранить Р.Мюллера с поста спецпрокурора. Д.Макган ответил, что сообщения СМИ по этому вопросу соответствовали действительности, отмечается в докладе. Затем Д.Трамп снова потребовал от него отрицания истории с Р.Мюллером.

"Д.Макган не стал отказываться от рассказанных им воспоминаний (о просьбах Трампа уволить спецпрокурора - ИФ)", - говорится в докладе.

В качестве девятого пункта по поводу вероятного препятствования Д.Трампа правосудию Р.Мюллер указал на некоторые действия президента США в отношении М.Флинна. Так, адвокатская команда М.Флинна заключила соглашение с адвокатами Д.Трампа о совместной защите. После того, как адвокаты М.Флинна прервали действие соглашения, личный адвокат Д.Трампа заявил адвокату экс-советника Д.Трампа, что он "позаботится о том, чтобы президент знал, что действия М.Флинна враждебны".

Кроме того, Р.Мюллер подчеркивает особое отношение Д.Трампа к осужденному бывшему руководителю предвыборной кампании президента Полу Манафорту, которого Д.Трамп назвал "храбрым человеком".

Десятым пунктом по вопросу возможного препятствования правосудию со стороны Д.Трампа Р.Мюллер назвал действия президента США по отношению к его экс-адвокату Майклу Коэну. В докладе говорится, что отношение Д.Трампа изменилось после того, как его бывший адвокат начал сотрудничать с федеральными прокурорами.

"Д.Трамп открыто раскритиковал М.Коэна, назвал его "крысой" и предположил, что члены его семьи совершили преступления", - говорится в опубликованном докладе Р.Мюллера.

В ноябре 2018 года экс-адвокат Д.Трампа признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Trump Tower в Москве.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

1тэ во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!